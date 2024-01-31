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"Фундамент зберігся, це все відновлюється". Зруйновані обстрілами багатоповерхівки: як їх ремонтують у Слов'янську
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"Фундамент зберігся, це все відновлюється". Зруйновані обстрілами багатоповерхівки: як їх ремонтують у Слов'янську

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У Слов’янську ремонтують три багатоповерхівки, зруйновані російськими обстрілами. Журналісти Суспільного побували на місці будівельних робіт, які ведуться по вулиці Лозановича.

У Слов'янську ремонтують п'ятиповерхівку на вулиці Лозановича, яку у вересні 2022 року зруйнувала російська ракета.

"Такий має вигляд, під'їзд, ніби все так. Це п'ятий поверх. А такий вигляд має після влучання ракети. Так влучає під фундамент, такі руйнування відбуваються", — розповів бригадир будівельної бригади Данило Деренський.

Пошкоджена багатоповерхівка ремонт російська ракета Слов’янськ Донецька область
Будівельники ремонтують пошкоджену обстрілами багатоповерхівку, Слов'янськ, Донецька область, січень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Внаслідок влучання ракети у будинок був повністю зруйнований один під'їзд.

"Такий вигляд мають обвалені плити, п'ятий і четвертий поверх, третій поверх. Планується перекрити плити другого поверху і нижче вже перекритий перший поверх повністю. Багато хто говорить, що будинок під знесення, ні це все відновлюється", — зазначив Данило Деренський.

Пошкоджена багатоповерхівка ремонт російська ракета Слов’янськ Донецька область
Пошкоджена обстрілами багатоповерхівка, Слов'янськ, Донецька область, січень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Данило розповідає, будівельники вже завершують роботи на рівні другого поверху:

"Тобто, люди другого поверху вже можуть оглядати свої квартири. Впродовж двох тижнів ми закриваємо поверх. Сам фундамент зберігся. Стіни стоять, стіни робляться повністю з європейського матеріалу, тому я думаю, все буде добре".

Ремонт пошкоджена багатоповерхівка російська ракета Слов’янськ Донецька область
Бригадир будівельної бригади Данило Деренський Слов'янськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Гроші на ремонт цього будинку виділили із міського бюджету наприкінці 2023 року, розповідає начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"У вересні 2022 року прямим влучанням ракети був зруйнований будинок по вулиці Лозановича, 20. Постраждали квартири та повністю був зруйнований один із під'їздів цього будинку. Наприкінці 2023 року на відновлення цього будинку виділили 8 мільйонів 900 із 20, які потрібно було на всі роботи. Зараз роботи продовжуються, вони були початі у 2023 році", — розповів Вадим Лях.

Пошкоджена багатоповерхівка ремонт російська ракета Слов’янськ Донецька область
Матеріали для ремонту пошкодженого будинку, Слов'янськ, Донецька область, січень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Також Вадим Лях розповідає, після початку робіт та виділення грошей з місцевого бюджету дало можливість людям у сусідніх під'їздах, квартири яких теж зруйновані, отримувати від держави кошти на ремонти своїх квартир по програмі "єВідновлення".

"По "єВідновленню" сім мешканців цього будинку отримали кошти на відновлення своїх квартир, а чотири повну компенсацію за зруйноване житло отримали сертифікати та вже можуть купити або в Слов'янську на ці сертифікати житло або в іншому місті. Одна жінка вже купила житло за межами нашої області", — розповів Лях.

Пошкоджена багатоповерхівка ремонт російська ракета Слов’янськ Донецька область
Ремонт пошкодженого будинку у Слов'янську, Донецька область, січень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами Вадима Ляха наразі у місті ремонтують три багатоповерхівки, зруйновані російськими обстрілами на вулиці Лозановича, Поштовій та провулку Виноградному.

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