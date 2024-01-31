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У Житомирі спортсмени з особливими потребами готуються до чемпіонату України з параармрестлінгу
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У Житомирі спортсмени з особливими потребами готуються до чемпіонату України з параармрестлінгу

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На базі Житомирської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю 20 спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату та зору готуються до участі в чемпіонаті України з параармрестлінгу. Змагання проходитимуть у березні 2024 року на Закарпатті.

Про це Суспільному розповів директор Житомирської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Сергій Логвиненко.

За його словами, в області параармрестлінг — наймасовіший вид спорту серед людей з особливими потребами.

"Близько 60 вихованців школи займаються армрестлінгом серед 230 всіх вихованців школи. І найбільші досягнення і здобутки саме в цьому виді спорту. Збірна України представлена Харківською, Полтавською і Житомирською областями. З метою підготовки до чемпіонату України, який відбудеться у березні 2024 року на Закарпатті, ми плануємо відправити 20 наших вихованців", — сказав Сергій Логвиненко.

спорт, інвалідність, параармрестлінг, чемпіонат України, Житомир, Закарпаття
Директор Житомирської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Сергій Логвиненко. Житомир, 31 січня 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

До чемпіонату України 20 спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату та зору готує тренер-викладач Житомирської обласної ДЮСШОІ, срібний і бронзовий призер Чемпіонату світу, чемпіон Європи Дмитро Луцишин.

"Це боротьба верхом відпрацьовується. Один спортсмен п’ять разів, потім інший спортсмен п’ять разів. Руку не напружуєш, просто рука тримається, як для імітації, аби розігріти м’язи, аби не було травм, мікротравм. Потім відпрацьовуєш боротьбу — крюк", — сказав майстер спорту України міжнародного класу з параармрестлінгу тренер Дмитро Луцишин.

спорт, інвалідність, параармрестлінг, чемпіонат України, Житомир, Закарпаття
Майстер спорту України міжнародного класу з параармрестлінгу тренер Дмитро Луцишин. Житомир, 31 січня 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

38-річний Сергій Цимбалюк має другу групу інвалідності по зору. Чоловік розповів, що аби покласти руку суперника на стіл, потрібно регулярно тренувати м’язи рук.

"Ця вправа йде як імітація боротьби верхом, а ця права йде як імітація боротьби крюком. Тобто розминаємо ліву і праву руки перед тим, як розпочати тренування боротьби верхом. Я намагаюся робити так, аби і ліва і права рука бороли однаково. Будемо сподіватися, що у цьому році виконаю все ж таки майстра спорту. Зараз я кандидат у майстри спорту", — сказав Сергій Цимбалюк.

спорт, інвалідність, параармрестлінг, чемпіонат України, Житомир, Закарпаття
Спортсмен Сергій Цимбалюк має другу групу інвалідності по зору. Житомир, 31 січня 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Неодноразова призерка чемпіонатів світу, дворазова чемпіонка Всесвітніх ігор серед єдиноборств 21-річна Альона Горніч говорить, що за шість років занять вона стала більш наполегливою.

"Підготовка це більш професійні вправи: на швидкість, на кисть, на пальці", — сказала спортсменка.

спорт, інвалідність, параармрестлінг, чемпіонат України, Житомир, Закарпаття
Дворазова чемпіонка Всесвітніх ігор серед єдиноборств Альона Горніч. Житомир, 31 січня 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

спорт, інвалідність, параармрестлінг, чемпіонат України, Житомир, Закарпаття
Житомир, 31 січня 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

За словами Дмитра Луцишина, тренуються люди із порушенням зору та опорно-рухового апарату півтори години тричі у тиждень.

"Кожен день різні види м’язів тренуються. Тобто якщо ми сьогодні тренуємо верх, то наступне тренування в гак, крюк. Тренування через день, аби організм відновлювався", — сказав тренер Дмитро Луцишин.

спорт, інвалідність, параармрестлінг, чемпіонат України, Житомир, Закарпаття
Житомир, 31 січня 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

спорт, інвалідність, параармрестлінг, чемпіонат України, Житомир, Закарпаття
Житомир, 31 січня 2024 року. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

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