Заяви на повернення коштів, які залишились на рахунках електронних квитків для проїзду у тролейбусах, можна буде заповнити у восьми локаціях у Хмельницькому.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла заступниця директора з виробництва хмельницького комунального підприємства "Електротранс" Наталя Свистун.

За її словами, це можна зробити з 1 до 29 лютого. З собою потрібно мати електронний квиток із залишком коштів, паспорт та ідентифікаційний код, а також – їхні ксерокопії.

"У приміщенні диспетчерського пункту нашого підприємства обладнане місце для прийому звернень на повернення коштів. Бо ми просили наших пасажирів "обнулити" їхні рахунки на залишках електронних квитків, однак не всі зуміли це зробити. Станом на сьогодні є понад 835 тисяч гривень залишків на електронних квитках наших пасажирів. Серед них є 16, на залишках яких є понад дві тисячі грн. Кошти будуть повернуті або на банківську картку, або на мобільний рахунок", — розповіла заступниця директора з виробництва хмельницького КП "Електротранс"

За словами Наталі Свистун, також пакет документів із завіреними копіями паспорта та ідентифікаційного коду власники електронних квитків можуть направити поштою на адресу: м. Одеса, вул. Єврейська, 2А чи з накладенням електронного цифрового підпису на електронну адресу [email protected].

Пункти прийому заяв на повернення коштів

Філії управління праці та соцзахисту населення:

вул. Інститутська, 18

вул. Перемоги, 10Б

вул. Шевченка, 99

ЦНАП – вул. Соборна, 16

Амбулаторія сімейної медицини №3 – вул. Романа Шухевича, 1В

УМК "Озерна" – вул. Панаса Мирного, 31

КП "Електротранс" – вул. Тернопільська, 15/2

Управляння транспорту та зв’язку – вул. Сковороди, 12

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