8 вибухів: армія РФ завдала ударів по двох громадах Сумської області

Протягом дня 18 січня російська армія завдала ударів по двох громадах Сумської області, зафіксовано 8 вибухів.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

На територію Білопільської громади російська армія скинула з БпЛА вибухівку (1 вибух).

У Великописарівській громаді зафіксовано гранатометний обстріл з СПГ-9 (7 вибухів).

Вночі 18 січня російські військовослужбовці теж завдали ударів по двох громадах Сумщини. Білопільську громаду обстріляли з СПГ (5 вибухів). По Середино-Будській громаді стріляли зі ствольної артилерії (4 вибухи).

Також за вечір 17 січня та ніч 18 січня над Сумщиною сили ППО збили шість "Шахедів".

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