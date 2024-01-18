НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Кулеба зустрівся з віцепрем'єркою Канади Христею Фріланд. Говорили про використання заморожених активів РФ
Дмитро КулебаКАНАДАМЗСРОСІЯСвітПодіїЕкономікаВійна

Кулеба зустрівся з віцепрем'єркою Канади Христею Фріланд. Говорили про використання заморожених активів РФ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з віцепрем'єр-міністеркою та міністеркою фінансів Канади Христею Фріланд.

"Я зосередився на використанні заморожених російських активів для підтримки України. Це морально, політично і юридично правильно. Кроки мають бути зроблені колективно та швидко G7 та ЄС", — написав Кулеба у мережі X (раніше Twitter).

Раніше Кулеба під час під час панельної дискусії із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном у Давосі заявив, що Україні потрібні "заморожені російські активи, а не заморожений конфлікт".

Що відомо про вилучення російських активів на користь України

Наприкінці квітня 2022 року Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, який передбачає конфіскацію заморожених активів російських підсанкційних юридичних та фізичних осіб. Вилучені кошти пропонується спрямувати для надання додаткової військової та гуманітарної допомоги Україні.

24 червня 2022 року Сенат Канади схвалив законопроєкт, який передбачає можливість конфіскації російських активів.

18 листопада 2022 року Європейський Союз заморозив 68 мільярдів євро російських активів, згідно з внутрішнім документом Єврокомісії. Наразі Євросоюз вивчає можливість направити деякі із заморожених активів банку Росії на відновлення України. Обговорення перебуває в ранній стадії, тому що для таких кроків потрібен перегляд правової основи.

У липні 2023 року повідомлялось, що лідери Європейського союзу підтримують плани, які передбачають введення податку на непередбачений прибуток, отриманий від заморожених активів Центробанку РФ сумою понад 200 мільярдів євро, для допомоги у відновленні України.

У жовтні 2023 року влада Естонії схвалила і направила до парламенту поправку до закону про міжнародні санкції, яка серед іншого передбачає використання російських заморожених активів для відшкодування збитків, завданих Україні через війну.

30 листопада 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що до Конгресу Сполучених Штатів внесено законопроєкт про арешт заморожених активів Росії на користь відновлення України.

Наприкінці грудня 2023 року Сполучені Штати запропонували “Групі семи” (G7) план конфіскації російських активів на 300 млрд доларів.

Топ дня
Зеленський закликав до повної дії санкцій, Росія хоче витіснити бійців ЗСУ з Куп'янського лісу. 695 день війни. Онлайн
Зеленський закликав до повної дії санкцій, Росія хоче витіснити бійців ЗСУ з Куп'янського лісу. 695 день війни. Онлайн Оновлюється
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи
Справа Гринкевича: трьом фігурантам суд обирає запобіжні заходи Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Кулеба — про вибори у США: &quot;Турбує не ім'я наступного президента&quot;
Кулеба — про вибори у США: "Турбує не ім'я наступного президента"
Дмитро Кулеба
Україні потрібні заморожені активи РФ, а не заморожений конфлікт — Кулеба
Кулеба
Кулеба: "Жоден чиновник ще не сказав про втому від допомоги Україні"
кулеба, сша
Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами: Кулеба про затримку допомоги від США
На початок