На фронті протягом доби відбулось 114 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом доби 18 січня на передовій в Україні відбулось 114 бойових зіткнень, ситуація на сході та півдні залишається складною.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Загалом протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 48 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовчанськ та Миколаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів РФ зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Радянське Сумської області; Стогнії, Уди, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 18 атак РФ в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, де російське військо намагалося прорвати оборону українських військ. Також РФ завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак РФ в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, де російська армія безуспішно намагалася прорвати оборону українських військ.

Росіяни завдали авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Кармазинівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, підрозділи Сил оборони України відбили 2 атаки росіян в районі Богданівка Донецької області де РФ, за підтримки авіації, безуспішно намагалася покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські захисники відбили 22 атаки армії РФ в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, безуспішно намагалися прорвати оборону українських військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російське військо в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де РФ 13 разів намагалася покращити тактичне положення. Росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились населені пункти Донецької області: Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки РФ в районах західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області. Російська армія завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів російських зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські військові відбили 4 атаки РФ в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степногірськ Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів РФ зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Зміївка, Тягинка, Іванівка, Садове, Антонівка, Чорнобаївка Херсонської області.

Росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби вони здійснили 11 безуспішних штурмів позицій українських військ.

"Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 5 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління російських окупантів", — додали у Генштабі.