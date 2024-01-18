У Михайлівці-Рубежівці на Київщині невдовзі відкриють гуртожиток для 19 сімей, які втратили житло під час вторгнення РФ.

Про це повідомив перший заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук.

Він нагадав, що занедбану споруду перетворюють на Центр соціалізації для ВПО. Нині підключають газопостачання, монтують котли. Перед цим проклали нову лінію електропостачання та збільшили її потужність.

"Це сучасний гуртожиток з комфортними смарт-квартирами. Вони обладнані звукоізоляцією, власними кухнями та ванними кімнатами", — пояснив Кравчук.

Також у гуртожитку буде окремий простір для коворкінгу, ігрові кімнати та комори для зберігання речей. Відкриття запланували на кінець січня.

Що відомо про переселенців на Київщині

У червні 2022 року в Бородянці відкрили перше на Київщині модульне містечко для людей, що втратили дім через війну. Такі містечка є також в Ірпені, Макарові та інших населених пунктах Київщини.

Станом на травень 2023 року у модульних містечках пристоличного регіону були вільні 3,5 тисячі місць для переселенців. Загалом там можуть мешкати 7,5 тисяч людей.

Київщина прийняла 334 тисячі переселенців. Серед внутрішньо переміщених громадян — майже 600 переселенців з особливими потребами.

Переселенцям на Київщині надаватимуть матеріальну допомогу на оренду житла. Виплати строком на 6 місяців започатковують благодійний фонд "Право на захист" спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.

З початку повномасштабного вторгнення РФ послугами столичної служби зайнятості скористалися 7,2 тис. внутрішніх переселенців із 20 областей України. Серед них 72% — жінки.

Київрада затвердила перелік житлових приміщень, які призначені для переселенців у столиці. У липні в Києві підготували перші 37 квартир для переселенців. Пізніше міський голова Віталій Кличко вручив 64 ордери на квартири громадянам з числа ВПО.

У жовтні 15 сімей переселенців отримали квартири в Києві. Це — родини з категорії соціально незахищених громадян, які втратили дім через війну.