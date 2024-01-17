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ВПО можуть отримати від ООН майже 11 тисяч гривень допомоги — Мінреінтеграції
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ВПО можуть отримати від ООН майже 11 тисяч гривень допомоги — Мінреінтеграції

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ВПО
Переселенці. Ілюстративне фото: Getty Images

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень від Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

"Отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5 400 гривень на члена родини. Зокрема, ті, хто належить до вразливих категорій населення", — йдеться у повідомленні.

Подати заявку на грошову допомогу можуть родини, які:

  • мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
  • очолюють одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
  • мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;
  • опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Для отримання допомоги потрібно надати такі документи:

  • Документ, що посвідчує особу.
  • Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).
  • Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).
  • Свідоцтво про народження дітей (за наявності).
  • Номер банківської картки для виплати допомоги.
  • Особистий номер телефону.

"Подати заявку на таку допомогу можна у пунктах збору даних благодійного фонду "Право на захист". Знайти їхні адреси можна на інтерактивній мапі за посиланням", — додали у відомстві.

В Україні майже 5 мільйонів ВПО

За даними Мінсоцполітики, станом на 14 серпня 2023 року в Україні зареєстровано майже 5 млн громадян, які покинули своє місце проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Після 24 лютого цього року перемістилися 3,6 млн осіб і до 1 млн з них – вже перемістились повторно. Найбільша кількість таких людей зареєстрована у Дніпропетровській та Харківській областях.

Понад 6 мільйонів українців стали біженцями

Як свідчать дані ООН станом на 10 жовтня 2023 року, понад 6,2 мільйона українців стали біженцями від початку повномасштабного вторгнення Росії.

В Організації поінформували, що понад 5,14 мільйона з українських біженців подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.

Рада Європейського союзу продовжила термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, до березня 2025 року.

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