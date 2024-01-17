ВПО можуть отримати від ООН майже 11 тисяч гривень допомоги — Мінреінтеграції

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень від Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

"Отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5 400 гривень на члена родини. Зокрема, ті, хто належить до вразливих категорій населення", — йдеться у повідомленні.

Подати заявку на грошову допомогу можуть родини, які:

мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

очолюють одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;

опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Для отримання допомоги потрібно надати такі документи:

Документ, що посвідчує особу.

Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).

Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Свідоцтво про народження дітей (за наявності).

Номер банківської картки для виплати допомоги.

Особистий номер телефону.

"Подати заявку на таку допомогу можна у пунктах збору даних благодійного фонду "Право на захист". Знайти їхні адреси можна на інтерактивній мапі за посиланням", — додали у відомстві.

В Україні майже 5 мільйонів ВПО

За даними Мінсоцполітики, станом на 14 серпня 2023 року в Україні зареєстровано майже 5 млн громадян, які покинули своє місце проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Після 24 лютого цього року перемістилися 3,6 млн осіб і до 1 млн з них – вже перемістились повторно. Найбільша кількість таких людей зареєстрована у Дніпропетровській та Харківській областях.

Понад 6 мільйонів українців стали біженцями

Як свідчать дані ООН станом на 10 жовтня 2023 року, понад 6,2 мільйона українців стали біженцями від початку повномасштабного вторгнення Росії.

В Організації поінформували, що понад 5,14 мільйона з українських біженців подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.

Рада Європейського союзу продовжила термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, до березня 2025 року.