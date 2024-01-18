Галина та Віктор Делієви, батьки народного артиста України Георгія Делієва, вчителі за фахом, а нині пенсіонери. Коли розпочалась повномасштабна війна, їхати з онуками до Європи відмовились і вирішили залишитись допомагати ЗСУ, чим зможуть. Більше про те, як саме підтримують бійців подружжя пенсіонерів дізнавалась кореспондентка Суспільного.

Галина та Віктор Делієви. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Галина та Віктор Делієви — вчителі за фахом, а нині пенсіонери. У свої 86 пані Галина в'яже шкарпетки для хлопців в окопах. Жінка розповіла, якщо вже робити це, то обов’язково з якісної вовни, тож збирає нитки по всіх друзях, щось закуповує, щось привозить невістка Наталя.

Шкарпетки, які в'яже Галина Делієва. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

"Подивлюся, як вони в окопі сидять, а там грязюка, холодно, а то ще зверху сніг, а воно сидить бідне… Та думаю, то може хоч шкарпетки зроблю, щоб тепло було.. Та може хоч біля буржуйки посидить хоч трошечки", — поділилася жінка.

Галина розповіла, що хист до рукоділля мала завжди. У домі збереглись власноруч вишиті сорочки та гобелен кобзаря. Також на стінах, поряд з живописом сина Георгія – актора комік-трупи "Маски", висять і вірші чоловіка Віктора.

Картини на стінах у домі Делієвих. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Подружжя Делієвих пояснили, що коли почалось повномасштабне вторгнення, невістка Наталія майже одразу почала привозити запити від бійців на різні дрібнички, а іноді й разом з воїнами у гості заходити. Наразі пенсіонери відправляють на фронт все, що можуть: від шкарпеток до варення.

Варення, яке передають військовим Делієви. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Як зізнаються Делієви, найбільше вони прагнуть знов зібратись всією великою родиною за одним столом і запросити вже знайомих захисників, аби відсвяткувати перемогу України.

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