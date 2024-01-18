У Львові мешканці будинку на вулиці Шараневича, 9 самовільно замінили історичну браму на сучасні металопластикові двері. Автентична брама була втрачена.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. За словами мешканців, стару металеву браму вирішили замінити через те, що вона була в поганому стані.

"На жаль, замість відповідної реставрації, браму вирішили замінити, ще й у такий варварський спосіб. Зараз місце перебування історичної брами невідоме, швидше за все вона безповоротно втрачена", – повідомляють у ЛКП "Бюро спадщини".

За даними мерії, будинок на вулиці Шараневича, 9 не є пам'яткою і не підлягає захисту, тож притягнути до відповідальності мешканців не можна. Втім будівля належить до цінної історичної забудови. На зустрічі мешканцям запропонували відновити браму за зразком оригінальної, скориставшись Програмою співфінансування. Їм потрібно буде сплатити 30% від вартості.

"Під час зустрічі ми нагадали мешканцям про цінність будинку та його елементів і наголосили, що навіть якщо будинок не є пам'яткою, він є частиною цінної історичної забудови, яку потрібно берегти. Також ми розповіли про міські програми співфінансування і закликали у вересні подати заявку на відновлення брами", — додають у ЛКП "Бюро спадщини".

Мешканці пообіцяли розглянути можливість участі у програмі.