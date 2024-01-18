На Одещині попрощаються з військовим, який вважався зниклим безвісти

22 січня у Доброславській громаді на Одещині попрощаються з військовослужбовцем Сергієм Кушніром.

Про це повідомили у Доброславській селищній раді.

Поховання відбудеться у селі Трояндове, звідки родом загиблий воїн і де він проживав до того, як пішов на війну. Зустрічати полеглого захисника будуть живим коридором.

У громаді повідомили, що Сергій Кушнір був 1995 року народження. На захист України став з перших днів повномасштабної війни. Загинув чоловік у квітні 2022 року, але до цього часу вважався зниклим безвісти. У нього залишились дружина та дворічна донька.

22 січня у громаді оголосили днем жалоби.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області