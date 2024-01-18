Що відомо про звільнення колишнього директора театру імені Марка Кропивницького Вячеслава Вандрашека

У Кропивницькому 25 вересня 2023 року звільнили з посади директора обласного театру імені Марка Кропивницького Вячеслава Вандрашека. Натомість призначили нового керівника Сергія Корнієнка. Розпорядження підписав голова обласної ради Юрій Дрозд. Вячеслав Вандрашек заявляв про тиск з боку обласної ради з пропозиціями залишити театр з червня. Півтори сотні працівників театру підтримали директора і виступили проти проведення конкурсу на відповідну посаду.

До призначення у кропивницький театр Вандрашек працював у Херсонському театрі імені Куліша з лютого 2004 року.