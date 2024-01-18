У Ленінському суді Кропивницького почали розглядати справу за позовом колишнього директора театру імені Марка Кропивницького Вячеслава Вандрашека. Позивач вважає – розпорядження голови облради про його звільнення незаконне. Представник облради просив призупинити провадження, проте суд відхилив це клопотання.
16 жовтня окружний адмінсуд визнав протиправним і скасував розпорядження голови облради про оголошення конкурсу на посаду керівника театру після звільнення Вандрашека. Представник облради Артем Фенько сказав: облрада нині оскаржує це рішення. Тому просив суд зупинити розгляд справи до ухвали апеляційного суду.
Суддя Лілія Іванова клопотання відхилила. Справу розпочали розглядати по суті. Представниця Вячеслава Вандрашека Галина Ромаданова вважає: звільнення незаконне.
"Він був прийнятий на роботу з 1 грудня 2022 року. Відповідно до Закону "Про правовий режим воєнного стану" Вандрашек може бути звільнений лише через пів року після закінчення воєнного стану".
Звільнення законне – говорить представник облради Артем Фенько.
"Він був призначений на посаду директора не у порядку конкурсного відбору, а тимчасово. Позивач навмисно не зазначає у позовній заяві, що термін дії спливає саме до вирішення питання про призначення керівника в установленому порядку".
Продовжать розгляд справи через місяць.
Що відомо про звільнення колишнього директора театру імені Марка Кропивницького Вячеслава Вандрашека
У Кропивницькому 25 вересня 2023 року звільнили з посади директора обласного театру імені Марка Кропивницького Вячеслава Вандрашека. Натомість призначили нового керівника Сергія Корнієнка. Розпорядження підписав голова обласної ради Юрій Дрозд. Вячеслав Вандрашек заявляв про тиск з боку обласної ради з пропозиціями залишити театр з червня. Півтори сотні працівників театру підтримали директора і виступили проти проведення конкурсу на відповідну посаду.
До призначення у кропивницький театр Вандрашек працював у Херсонському театрі імені Куліша з лютого 2004 року.