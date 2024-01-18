Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що актуальність безпілотників Bayraktar у війні не зменшилася, просто є інша методика їхнього використання.

Про це дипломат повідомив під час онлайн-брифінгу в Медіацентрі.

"Нині, оскільки лінія фронту більш-менш стабільна, а система ППО (РФ — Ред.) глибоко ешелонована, використання за прямим призначенням Bayraktar для удару по ворожих силах є недоцільним, оскільки, як і будь-який літальний апарат, вони доволі вразливі для ППО. Тому їх використовують зовсім з іншими цілями", — сказав Боднар.

Посол зазначив, що відбувається постачання не лише Bayraktar до України, а й певних комплектуючих, які допомагають розвитку нових видів БПЛА.

"Це все складає взаємодоповнюючу взаємодію в оборонно-промисловому комплексі. І, звичайно, не знімається з порядку денного будівництво заводу Bayraktar в Україні та виробництво цих безпілотників зі штампом "Made in Ukraine", — додав дипломат.

Раніше офіцер ГУР Міноборони Володимир Валюх в інтерв'ю Defense News поінформував, що Bayraktar TB2 на початку повномасштабної війни дуже допомагали ЗСУ досягти успіхів, але тепер мають обмежену корисність, оскільки російські окупанти посилюють протиповітряну оборону.

Що відомо про співпрацю України й турецької компанії Baykar

19 липня 2022 року прем'єр Денис Шмигаль розповів, що Україна готує угоду з Туреччиною, яка дозволить будівництво заводу Bayraktar.

У серпні стало відомо, що турецька компанія Baykar Makina, яка виробляє БПЛА, зокрема ударні Bayraktar TB2, вже зареєструвалась в Україні та придбала ділянку для будівництва заводу.

Baykar планує завершити будівництво заводу в Україні протягом двох років.