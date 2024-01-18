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У Рівному попрощались із 41-річним старшим солдатом Андрієм Яремчуком
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Рівному попрощались із 41-річним старшим солдатом Андрієм Яремчуком

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На майдані Незалежності у Рівному 18 січня попрощалися з 41-річним старшим солдатом Андрієм Яремчуком. Він загинув 12 січня у Бахмутському районі на Донеччині.

Його кума Олена Семенович розповіла, що до військкомату чоловік пішов у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Два роки був на кордоні з Білоруссю. Буквально 8 січня потрапив у Бахмутський район і уже 12 січня його не стало. Ніколи не бачила Андрія злим, сердитим. Завжди посміхався, добряк. Допомагав завжди в усьому, в чому можна тільки було допомогти. На нього можна було покластися", — розповіла Олена.

Як відкриту і доброзичливу людину Андрія Яремчука згадують і його знайомі.

До початку повномасштабного вторгнення Андрій Яремчук займався будівельними роботами, повідомили в пресслужбі міськради. На фронті чоловік виконував обов'язки помічника кулеметника та водія. Потрапив під обстріл російських військ, коли вивозив бійців на позицію.

Андрія Яремчука поховали на Алеї Героїв кладовища Нове. Без чоловіка і батька лишилися дружина та 17-річний син.

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