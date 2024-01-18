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Станції київської кільцевої електрички отримали нові назви
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Станції київської кільцевої електрички отримали нові назви

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Київська кільцева електричка
Київська кільцева електричка. Фото: Укрзалізниця / Telegram

У Києві перейменували 10 об'єктів, які пов'язані із залізничним транспортом.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

Київрада перейменувала одну залізничну станцію і вісім залізничних платформ, а також присвоїла назву залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка.

Зазначається, що рішення ухвалили для точнішої відповідності топоніміці столиці та полегшення навігації історичними районами. Зокрема, перейменували:

  • залізничну станцію "Київ-Дніпровський" на "Микільська Слобідка";
  • зупинкову платформу "Рубежівський" на "Берестейська";
  • зупинкову платформу "Зеніт" на "Куренівка";
  • зупинкову платформу "Лівий Берег" на "Березняки";
  • зупинкову платформу "Троєщина-2" на "Райдужний";
  • зупинкову платформу "Троєщина" на "Воскресенка";
  • зупинкову платформу "Київська-Русанівка" на "Русанівка";
  • зупинкову платформу "Північна" станції "Київ-Пасажирський" на "Вокзальна";
  • зупинкову платформу "Вишгородська" на "Пріорка".

Крім того, залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка присвоїли назву "Рибальський залізничний міст".

Також у Києві перейменували 29 об'єктів в межах дерусифікації та з метою увіковічення українських героїв. З'явилась вулиця імені Дениса Монастирського та провулок на честь "Да Вінчі".

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