Станції київської кільцевої електрички отримали нові назви

У Києві перейменували 10 об'єктів, які пов'язані із залізничним транспортом.
Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.
Київрада перейменувала одну залізничну станцію і вісім залізничних платформ, а також присвоїла назву залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка.
Зазначається, що рішення ухвалили для точнішої відповідності топоніміці столиці та полегшення навігації історичними районами. Зокрема, перейменували:
- залізничну станцію "Київ-Дніпровський" на "Микільська Слобідка";
- зупинкову платформу "Рубежівський" на "Берестейська";
- зупинкову платформу "Зеніт" на "Куренівка";
- зупинкову платформу "Лівий Берег" на "Березняки";
- зупинкову платформу "Троєщина-2" на "Райдужний";
- зупинкову платформу "Троєщина" на "Воскресенка";
- зупинкову платформу "Київська-Русанівка" на "Русанівка";
- зупинкову платформу "Північна" станції "Київ-Пасажирський" на "Вокзальна";
- зупинкову платформу "Вишгородська" на "Пріорка".
Крім того, залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка присвоїли назву "Рибальський залізничний міст".
Також у Києві перейменували 29 об'єктів в межах дерусифікації та з метою увіковічення українських героїв. З'явилась вулиця імені Дениса Монастирського та провулок на честь "Да Вінчі".