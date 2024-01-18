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Авіакатастрофа в Броварах: у Ніжині вшанували пам'ять загиблих
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Авіакатастрофа в Броварах: у Ніжині вшанували пам'ять загиблих

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Авіакатастрофа в Броварах: у Ніжині вшанували пам'ять загиблих
ФОТО: Міністерство внутрішніх справ України

18 січня на Чернігівщині вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи у Броварах. Трагедія сталася рік тому.

Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Тоді, в авіатрощі загинули члени екіпажу Ніжинського спеціального авіаційного загону ДСНС командир повітряного судна Олександр Василенко, пілот Костянтин Коваленко та бортовий механік Іван Касьянов.

У Ніжині вшанували пам'ять загиблих в авіакатастрофі у Броварах
У Ніжині вшанували пам'ять загиблих в авіакатастрофі у Броварах. ФОТО: Міністерство внутрішніх справ України

Що відомо про падіння гелікоптера у Броварах

18 січня 2023 року в Броварах на Київщині впав гелікоптер. Внаслідок катастрофи загинуло керівництво МВС — міністр Денис Монастирський, державний секретар міністерства Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін.

Загинули 14 людей, з них одна дитина. Отримали поранення 31 людина, з них — 13 дітей. Кабмін створив робочу групу для розслідування авіакатастрофи.

В СБУ повідомили, що розглядають кілька версій трагедії, серед яких: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

У березні в МВС повідомили, що залишаються робочими три основні версії авіакатастрофи.Йдеться про порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

"Чорну скриньку", знайдену на місці падіння гелікоптера з керівництвом МВС в Броварах, розшифрували у Франції. Її матеріали передали слідству, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Після авіакатастрофи у Броварах в МВС заборонили всім керівникам користуватися під час воєнного стану авіаційним транспортом – гелікоптерами та літаками.

Наприкінці липня Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що у розслідуванні причин аварії гелікоптера у Броварах зібрані всі технічні документи. Завершується проведення необхідних експертиз. Попередньо, версії про диверсію чи замах на життя державних діячів не підтвердились.

У серпні ДБР повідомило про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС, через дії яких 18 січня в авіакатастрофі загинуло керівництво МВС. А у листопаді в ДБР повідомили, що завершено досудове розслідування.

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