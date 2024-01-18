На Тернопільщині автобус зіткнувся з вантажівками

На Тернопільщині трапилася дорожньо-транспортна пригода, травмувалися восьмеро людей. Аварія сталася на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, біля повороту до села Острів.

Про це повідомили на сайті управління Національної поліції в Тернопільській області.

Сьогодні, 18 січня, близько 14 години не розминулися маршрутний автобус та дві вантажівки. Восьмеро людей з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапили до лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода. Фото: Управління Національної поліції в Тернопільській області

У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли Суспільному, що травмувалися 8 людей, з них двоє дітей 6 і 11 років. Їх доправили у Тернопільську дитячу лікарню, а також 25-річну вагітну жінку госпіталізували у другу міську лікарню Тернополя. У всіх травмованих стан середньої важкості.

Аварія біля села Острів. Фото: Управління Національної поліції в Тернопільській області

Правоохоронці вирішують питання про внесення даного факту до ЄРДР за статтею 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Автобус зіткнувся із вантажівками. Фото: Управління Національної поліції в Тернопільській області

На сторінці Патрульної поліції в Тернопільській області повідомили, що у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою рух транспорту на визначеній ділянці дороги ускладнений.