Обмін ламп на Полтавщині: скільки замінили за майже рік дії програми

На Полтавщині майже рік діє програма з обміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Їх замінюють у відділеннях "Укрпошти". Скільки усього обміняли — у матеріалі Суспільного.

Понад 1 мільйон 552 тисячі ламп розжарювання замінили на Полтавщині за майже рік дії програми обміну. Натомість видають енергоощадні LED-лампи. Про це Суспільному розповів директор з розвитку мережі Полтавського регіону акціонерного товариства "Укрпошта" Павло Шестопал.

За його словами, під час першого етапу послугою безплатного обміну скористалися понад 190 тисяч людей. Загалом їм видали понад 952 тисяч LED-ламп. Окрім того, заміною могли скористатися і юридичні особи, зокрема, лікарні, школи, ОСББ. На Полтавщині до цього долучилися 237 юросіб, які отримали майже 90 тисяч ламп.

Наприкінці 2023-го року стартував новий етап обміну ламп для пенсіонерів. Під час нього більше 102 тисяч людей похилого віку отримали понад 510 тисяч ламп.

За словами Павла Шестопала, нині на відділеннях "Укрпошти" залишились для обміну орієнтовно 157 тисяч ламп.

Що відомо про обмін ламп на Полтавщині

Обмін роблять у рамках всеукраїнської програми за підтримки Європейського Союзу та Уряду України задля зменшення навантаження на енергосистему країни. Одна людина може замінити не більше п’яти ламп розжарювання. На Полтавщині програму реалізовують від 30 січня.

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