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На Полтавщині пенсіонери можуть отримати ще по 5 LED-ламп у відділеннях Укрпошти
УКРПОШТАРегіони

На Полтавщині пенсіонери можуть отримати ще по 5 LED-ламп у відділеннях Укрпошти

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Із 5 грудня в усіх сільських поштових відділеннях Полтавщини пенсіонери зможуть обміняти лампи розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Це ще одна хвиля всеукраїнської програми за підтримки Європейського Союзу та Уряду України задля зменшення навантаження на енергосистему країни.

У сільських поштових відділеннях пенсіонери можуть обміняти лампи розжарювання на п’ять енергоощадних. Щоб це зробити, із собою слід мати:

  • пенсійне посвідчення;
  • паспорт;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків.
На Полтавщині пенсіонери можуть отримати ще по 5 LED-ламп у відділеннях Укрпошти
Відділення "Укрпошти" на Полтавщині. Фото: Суспільне Полтава

"Є замовлення, яке можна зробити у застосунку «Дія». Клієнт оформлює там своє замовлення і приходить до нас на відділення. Тоді ми в комп’ютер заносимо його ідентифікаційний код і нам підтягує всі дані про цього клієнта", — сказала начальниця відділення поштового зв’язку "Залізничне" Тетяна Самохатко.

За словами Тетяни Самохатко, обміняти лампи можуть і ті, хто це робив раніше.

"На початку цього року ця програма стартувала в Україні, тобто там ми міняли абсолютно всім громадянам України ці лампочки, і було поміняно тільки по нашому регіону близько мільйона ламп. Зараз це чергова хвиля даної програми, і ми обмінюємо лампочки саме для наших пенсіонерів. Якщо раніше була умова, що ти п’ять лампочок отримав, п’ять лампочок віддав, то зараз ми даємо можливість пенсіонеру протягом місяця донести ці лампи", — повідомив директор з розвитку мережі "Укрпошти" Полтавського регіону Павло Шестопал.

На Полтавщині пенсіонерам обмінюють лампи
Енергоощадні лампи. Фото: Суспільне Полтава

Згодом програма стартує і для міських поштових відділень, розповів Павло Шестопал. За його словами, цього разу Полтавщині планують надати близько пів мільйона лампочок. Замінені вольфрамові лампи утилізовують.

Обмін роблять у рамках всеукраїнської програми за підтримки Європейського Союзу та Уряду України задля зменшення навантаження на енергосистему країни. Одна людина може замінити не більше п’яти ламп розжарювання. На Полтавщині програму реалізовують від 30 січня.

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