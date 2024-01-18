Прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас після виборів до Європейського парламенту може стати Верховним представником Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки замість Жозепа Борреля.

Про це пише Politico, посилаючись на власні джерела.

"Урсула фон дер Ляйєн збереже посаду голови Європейської комісії, Роберта Мецола залишиться президенткою Європарламенту, очільниця уряду Данії Метте Фредріксен стане новою президенткою Ради ЄС, а Кая Каллас обійме посаду Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки замість Жозепа Борреля", — йдеться у статті.

Один із неназваних європейських дипломатів заявив, що це — "команда його мрії" й додав, що "це було б таким сильним сигналом".

Як зазначається, важливу роль у призначенні Каллас головою європейської дипломатії може відіграти те, що нині на вищих постах Європейського Союзу немає представників Східної Європи. У світлі війни в Україні, країни Східної Європи вважають, що регіон має отримати деякі провідні позиції в ЄС.

Вибори до Європарламенту відбудуться у всіх країнах Європейського Союзу з 6 по 9 червня 2024 року. Новий склад Європейської комісії розпочне роботу з листопада.

Після перших виборів до Європейського парламенту в 1979 році лише три з сімнадцяти голів були жінками: Сімона Вейль, Ніколь Фонтейн і тепер — Роберта Мецола. Що стосується комітетів і політичних груп у парламенті, жінки також представлені недостатньо. Наразі лише три з семи політичних груп мають лідерів-жінок (соціалістів і демократів, зелених і лівих), тоді як лише сім жінок (проти сімнадцяти чоловіків) є головами парламентських комітетів.

15 січня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна готова поборотися за отримання ключових посад в ЄС після цьогорічних виборів до Європарламенту, попри те, що нещодавно президентом Євроради був чинний прем’єр Дональд Туск.

Раніше президент Ради ЄС Шарль Мішель оголосив, що балотуватиметься на виборах до Європейського парламенту в червні. У разі обрання він піде у відставку з поста президента. У разі його обрання до Європарламенту, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може тимчасово очолити Раду ЄС, якщо лідери ЄС не зможуть швидко домовитися про наступника Мішеля на посаді.