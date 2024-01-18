У Херсоні у мікрорайоні Корабел через російські обстріли аварійно зупинили роботу місцевої котельні та припинили газопостачання.

Про це у Telegram повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

Очільник міської військової адміністрації уточнив, що без опалення залишились 56 багатоквартирних будинків, без газопостачання — 8800 квартир.

"Наразі спеціалісти АТ "Херсонгаз" та "Херсонобленерго" вивчають обсяг пошкоджень для визначення термінів відновлення", — йдеться у дописі.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що армія РФ упродовж доби з різних видів озброєння 116 разів обстріляла територію Херсонської області. Внаслідок російської збройної агресії загинули дві людини, ще семеро — поранені.

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