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Російські війська за добу 116 разів обстріляли Херсонщину: двоє людей загинули, семеро поранених
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Російські війська за добу 116 разів обстріляли Херсонщину: двоє людей загинули, семеро поранених

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Зупинка громадського транспорту, обірвані дроти, Херсон, обстріли
Пошкоджена внаслідок російських обстрілів зупинка громадського транспорту, обірвані дроти, Херсон, 17 січня 2024 р. Фото: Суспільне Херсон

Армія РФ упродовж доби з різних видів озброєння 116 разів обстріляла територію Херсонської області. Внаслідок російської збройної агресії загинули дві людини, ще семеро — поранені.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Загалом за добу військові РФ випустили по Херсонщині понад 530 снарядів, по Херсону — 57. Били по житлових кварталах, влучили у території заводів, парку та у складське приміщення у Херсоні. Також "шахедами" атакували адмінбудівлю та фермерське господарство у Бериславському районі, йдеться в повідомленні.

Також Прокудін повідомив, що під час нічної дронової атаки Херсона у Дніпровському районі травмувалась 50-річна жінка. Її доставили до медичного закладу. А Силам протиповітряної оборони вдалось знищили один "Shahed-131/136" на Херсонщині.

Що відомо про обстріли Херсонщини 17 січня 2024 року

Російські війська протягом доби з артилерії обстріляли Херсон та Антонівку. Також з авіації вдарили по Червоному Маяку, Зміївці та Тягинці на Херсонщині.

Армія РФ кілька разів за добу била по Херсону. Обстрілювала Дніпровський район міста. Через це у місті виникли перебої з електрикою. Згодом керівник МВА повідомив, що у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів РФ загинули двоє людей, ще одна — отримала поранення.

Війська РФ атакували Ромашкове на Херсонщині. Внаслідок обстрілів загорілось гаражне приміщення та автівка. Постраждала 81-річна місцева жителька. У неї – вибухова травма та контузія. Травмованій надали меддопомогу на місці.

Російська армія вдарила по Бериславу на Херсонщині. Троє поранених: подружжя та чоловік. Усім надали медичну допомогу.

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