"Битва" за парковку: мешканці Черкаської багатоповерхівки влаштували мітинг

У Черкасах на сесію міськради прийшли мешканці багатоповерхівки, що на вулиці Героїв Дніпра, 69. Люди просили не віддавати у приватну власність прибудинкову земельну ділянку.

Їхню прибудинкову територію, де нині паркують авто, міськрада планує виставити на аукціон, розповідала Суспільному ініціаторка акції Олена Дейнеженко.

"Не чіпати нашу землю", — з такими плакатами люди прийшли на засідання. З такими ж вимогами напередодні вони збирались біля свого будинку.

17 січня 2024 року жителі багатоповерхівки у Черкасах зібралися на акцію протесту. Фото: Суспільне Черкаси

"Ми наразі створюємо ОСББ. Коли ми його створимо, ми залишимось без прибудинкової території. У нас там паркують автомобілі. Нам не потрібна приватна стоянка", — зазначила Олена Дейнеженко.

Пані Олена пояснила: якщо стоянку зроблять приватною, це створить для них труднощі:

"Якщо всі автомобілі зайдуть у двір, там не буде нам місця. В нас будинок на одинадцять під’їздів, з аварійної точки зору може бути небезпечно. У зв'язку з тим, що люди вже підняли шум довкола цього, надійшла інформація про те, що проїзд залишається, але там може бути магазин".

17 січня 2024 року жителі багатоповерхівки у Черкасах зібралися на акцію протесту. Фото: Суспільне Черкаси

План земельної ділянки отримали від міськради у відповідь на запит, розповіла мешканка будинку Вікторія Чубань:

"Майже в переддень Нового року ми дізнались про те, що ця земля буде продаватись десь на аукціоні. Спочатку звернулись за допомогою до "Нової якості", але вони сказали, що не можуть нам допомогти, але можуть надати консультацію юристів".

Чи продавати землю на аукціоні вирішували депутати міськради. Рішення не підтримали, а розгляд питання перенесли на пів року, розповів директор департаменту архітектури Артур Савін. За цей час, пояснив він, мешканці багатоповерхівки мають створити ОСББ:

"Депутати Черкаської міської ради надали можливість у відповідний термін мешканцям будинку оформити землекористування. Частина цієї землі — це ця спірна ділянка, яку підприємці готові взяти на умовах аукціону з відповідною платою".

Фото: Суспільне Черкаси

Таке рішення учасників акції влаштовує, зазначила Олена Дейнеженко:

"Це теж рішення, і воно позитивне для нас. Землю в нас поки що не забрали. Будемо намагатися створити ОСББ, і, звичайно, претендувати на цю землю".

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