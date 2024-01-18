У січні на Сумщині синоптики зафіксували суттєве зниження температури. Мінімальна температура вночі сягнула -25°. Зоозахисники зазначають, що такі показники – критичні для безпритульних тварин. Без їжі та тепла вони помирають прямо на вулицях. Як рятують безпритульних тварин в Охтирці — у матеріалі Суспільного Суми.

У січні волонтерка Олена Литовченко стала свідком трьох випадків загибелі тварин від холоду в Охтирці: замерзли двоє цуценят та собака, що був на прив’язі біля багатоквартирного будинку.

Фото: Суспільне Суми

Вона була без їжі, без теплої води, будка не утеплена. І собака була чи то хвора, чи то без поганого харчування в неї місцями немає шерсті. Вона намагалася зірватися, бо в неї шия синя, там, де нашийник. Навіть побігати вона не могла, щоб зігрітися.

Стосовно цього випадку волонтери звернулися до поліції — кримінальне провадження там не відкрили. За словами Олени, наразі в Охтирці сотні безпритульних тварин. Частина собак і котів покинуті господарями, що виїхали через бойові дії. Одна зі зграй, зокрема, живе біля ринку.

Фото: Суспільне Суми

Трьох тварин забрала з вулиці додому охтирчанка Тамара. Інших, говорить, підгодовують продавці.

Фото: Суспільне Суми Тварин багато, але у нас ось є Ігорьок і Лідочка. Ліда – волонтер, а Ігорьок купує їм м'ясо, лапки, шийки. Ліда з дому виносить варене. На рибі у нас тут торгує Марина, теж з дому виходить і годує собак. У неї тут три своїх.

Дбає про безпритульних тварин і охтирчанка Євдокія. Поблизу її будинку живуть шість собак. Мешканці встановили тут будки, пускають погрітися собак і в під'їзд.

Фото: Суспільне Суми

З їжею для них, говорить, проблеми немає – не вистачає грошей на лікування. Також доводиться боротися і з жорстокістю до тварин.

Фото: Суспільне Суми Було дві дівчинки стерильних. хтось вночі вбив. Одну не знайшли, а іншу знайшли мертвою. У дворі лежала. Ці всі живі, вони разом жили, а двох вбили чи отруїли. Спокійна, красива дівчинка була.

Пані Олена впевнена, що допомогти безпритульним тваринам пережити морози може кожен. Варто звернути особливу увагу на собак, що живуть на околицях міста – вони отримують менше уваги і частіше гинуть.

Фото: Суспільне Суми

У -15 без їжі помирає кіт через шість годин, а собака – через 15 годин. Якщо немає в них їжі, то їм дуже потрібне тепло. І охтирчани, і мешканці інших міст можуть пускати тварин в під'їзди погрітися, брати за можливості додому. Болюча тема – коли замуровують вентиляційні отвори в підвалах, де коти можуть зігрітися. Це єдине місце, де вони можуть зігрітися.

Ветеринарка Тетяна Махотіна зазначає, що у мороз важливо звільняти тварин з прив’язі, щоб вони могли вільно рухатися.

Фото: Суспільне Суми Забрати тварину на цей період до себе в підвал, до підїзду пускати, щоб тварина могла зігрітися або сухий корм, або каші, але каші швидко. Щоб сухий корм був, тепла вода. На вулицях ставити тарілки, щоб тварини прийшли й поїли.

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