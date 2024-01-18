На тимчасово окуповану територію Херсонщини окупаційна влада привезла американського пропагандиста Скота Ріттера. Під час перебування його супроводжують співробітники Головного розвідувального управління Російської Федерації.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, Скот Ріттер був засуджений у США за педофілію. Він приїхав на тимчасово окуповану територію України, щоб дискредитувати Україну та союзників.

Водночас окупаційна адміністрація отримала списки "лояльних журналістів", яким вона має надавати супровід й виконувати їх будь-які завдання.

"Центр національного спротиву зауважує, що пропагандисти несуть таку ж саму відповідальність за війну в Україні як й російські бойовики. Відтак вони не уникнуть відповідальності за злочини проти людства згідно з чинним законодавством України", — йдеться у дописі.

Раніше центр прав людини Zmina повідомив, що представники РФ використовують однакові методи переслідування та тортур на всіх окупованих територіях України. Тортури є ключовим інструментом росіян для отримання інформації.

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