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Сходи з музею Романа Шухевича у Львові вдалося зберегти
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Сходи з музею Романа Шухевича у Львові вдалося зберегти

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Сходи з музею Романа Шухевича у Львові вдалося зберегти
Сходи із музею Романа Шухевича, 18 січня 2024. Фото: пресслужба Львівської міської ради

Сьогодні, 18 січня, працівники музею Романа Шухевича розповіли, що їм вдалося зберегти сходи з будівлі. Музей Романа Шухевича на Білогорщі був знищений внаслідок влучання шахеда 1 січня 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Сходи відкопали та зберегли. Зараз комунальники продовжують розбирати завали й передають вцілілі речі працівникам музею.

"За словами працівників музею, саме на цих сходах головний командир УПА Роман Шухевич дав свій останній бій та відстрілювався від чекістів", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про руйнування музею Романа Шухевича

  • У новорічну ніч росіяни атакували Львівську область безпілотниками типу "шахед". Внаслідок падіння уламків було повністю зруйновано музей Шухевича в Білогорщі та пошкоджено університет у Дублянах, де колись вчився Степан Бандера.
  • Від музею генерал-хорунжого УПА залишилися тільки стіна та купа цегли. Більшість експонатів – понад 600 – музейники сховали. Були знищені меморіальні речі Романа Шухевича: стіл, крісла, фотель, фортепіано тощо.
  • Збитки музею ще підраховують. Наразі вони становлять понад 2 мільйони гривень (вартість будівлі).
  • Для відновлення музею Шухевича оголосять міжнародний архітектурний конкурс. На місці вже працювали фахівці з оцифрування пам’яток.

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