Сходи з музею Романа Шухевича у Львові вдалося зберегти

Сьогодні, 18 січня, працівники музею Романа Шухевича розповіли, що їм вдалося зберегти сходи з будівлі. Музей Романа Шухевича на Білогорщі був знищений внаслідок влучання шахеда 1 січня 2024 року.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Сходи відкопали та зберегли. Зараз комунальники продовжують розбирати завали й передають вцілілі речі працівникам музею.
"За словами працівників музею, саме на цих сходах головний командир УПА Роман Шухевич дав свій останній бій та відстрілювався від чекістів", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про руйнування музею Романа Шухевича
- У новорічну ніч росіяни атакували Львівську область безпілотниками типу "шахед". Внаслідок падіння уламків було повністю зруйновано музей Шухевича в Білогорщі та пошкоджено університет у Дублянах, де колись вчився Степан Бандера.
- Від музею генерал-хорунжого УПА залишилися тільки стіна та купа цегли. Більшість експонатів – понад 600 – музейники сховали. Були знищені меморіальні речі Романа Шухевича: стіл, крісла, фотель, фортепіано тощо.
- Збитки музею ще підраховують. Наразі вони становлять понад 2 мільйони гривень (вартість будівлі).
- Для відновлення музею Шухевича оголосять міжнародний архітектурний конкурс. На місці вже працювали фахівці з оцифрування пам’яток.