На дружину політв'язня Якубова склали протокол та відмовили у побаченні з ним

Окупаційний суд відмовив у скарзі дружини фігуранта п'ятої Бахчисарайської групи у "справі Хізб ут-Тахрір" Ельдара Якубова Айше Якубової на відмову "слідчого ФСБ" Віталія Власова про надання побачень і дзвінків з чоловіком, а також на неї склали протокол за фотографування політв'язня у "суді".

Читайте цей матеріал кримськотатарською

Про це вона повідомила "Кримській солідарності".

За словами Якубової, у неї шестеро дітей та багато проблем щодо них, з приводу яких їй необхідно порадитись з чоловіком. Також нещодавно померла його матір, тому треба було вирішити питання щодо похорону.

"Озвучила ці проблеми і мені, порадившись, суддя винесла рішення про відмову на мою скаргу. Подавайте, каже, вище. Винесення рішення мені вручать у руки в п'ятницю (19 січня — ред.). Коли суд закінчився, суддя вийшов, я вирішила сфотографувати Ельдара. Пристав почав говорити "видаляйте фотографію, не можна, заборонено". Викликали приставів, на мене завели протокол за те, що я сфотографувала чоловіка", — розповіла вона.

На неї склали протокол про невиконання вимоги судового пристава (частина 2 статті 17.3 КоАП РФ). За нею Якубовій загрожує штраф до 3 тисяч рублів.

Що відомо про п'яту Бахчисарайську групу у "справі Хізб ут-Тахрір" 24 серпня 2023 року вранці окупаційні силовики провели обшуки у будинках шістьох кримських татар: Сейдамета Мустафаєва, Ельдара Якубова, Абдулмеджита Сейтумерова, Руслана Асанова, Аметхана Умерова і Ремзі Німетулаєва. П'ятеро з них є громадськими активістами і багатодітними батьками, а в Сейтумерова нещодавно народилася дитина та є рідним братом двох політв'язнів із Бахчисарая Османа і Сейтумера Сейтумерових, заарештованих у березні 2020 року і засуджених до 17 і 14 років ув'язнення. Усіх шістьох бахчисарайських активістів неодноразово затримували на акціях на підтримку інших арештованих кримських татар, обвинувачених у тероризмі. Німетулаєва і Мустафаєва заарештовували на кілька діб. Якубова судили за порушення громадського порядку через масове перебування громадян та штрафували на 10 тисяч рублів. Умерова судили за цією ж статтею та за невиконання правил під час НС або загрози її виникнення. Кілька діб він провів у спецприймальнику, а також оштрафували. У вересні 2023 року старший "слідчий з особливо важливих справ УФСБ" Віталій Власов відмовив Якубовій і дружині іншого фігуранта справи Феріді Халіловій у побаченнях із чоловіками. Дружини фігурантів п'ятої бахчисарайської групи отримали однакові відмови.

Ісламська політична партія Хізб ут-Тахрір визнана терористичною тільки на території Росії через те, що члени цієї організації систематично критикували окупаційну владу за репресії мусульман. Водночас Хізб ут-Тахрір вільно діє у більшості країнах світу, у тому числі в Україні.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook