İşğal makemesi, "Hizb ut-Tahrir davası"nıñ beşinci Bağçasaray gruppasınıñ iştirakçisi Eldar Yakobovnıñ apayu Ayşe Yakubovanıñ şikâyetini almadı. "FSB taqiqatçısı" Vitaliy Vlasov oña aqayınen körüşmege ve telefon etmege izin bermedi. İşğal makemesi ise "makemede" siyasiy mabüsniñ fotosını çıqarğanı içün Ayşe Yakubovağa qarşı protokol tizdi.
Ayşe Yakubova "Qırım birdemligi"ne bu aqqında haber berdi.
Yakubovanıñ sözlerine köre onıñ altı balası ve aqayınen aqıl tanışacaq meseleleri bar. Keçenlerde anası vefat etti. Cenaze, dualarnen bağlı meseleleri bar edi.
"Maña da bu meselelerni añlattı, meslat alıp, makemeci şikâyetimni red etmege qarar berdi. Yuqarı organlarğa bermemni ayttı. Cuma künü (qara qış ayınıñ 19-ında — müar.) qararnı maña berecekler. Makeme oturası bitirgen soñ makemeci odadan çıqtı ve men Eldarnıñ fotosını çıkarmağa qarar berdim. Makemede olğan vekil fotoresimni silmege talap etti, bunı yapmaq yasaq olğanını ayttı. Vekilleri çağırdı, ve aqayımnıñ fotosını çıqarğanım sebebinden maña qarşı protokol tizdiler", — dep ayttı o.
Olar ise makeme vekiliniñ talaplarına yerine ketirmegeni sebebinden (RF MBQniñ 17.3. maddesiniñ 2. qısmı) Ayşe Yakubovğa qarşı protokol tizdi. Ayşe Yakubovağa 3 biñ rublelik para cezası bere bileler.
"Hizb ut-Tahrir davası"nıñ beşinci Bağçasaray gruppası aqqında ne bilemiz
2023 senesi arman ayınıñ 24-ünde rus quvetçileri, qırımtatar Ruslan Asanov, Seydamet Mustafayev, Remzi Nemetulayev, Abdulmecit Seitumerov, Amethan Umerov ve Eldar Yakubovnıñ evlerini tinteler.
Beş adam, cemaat faalcileri ve çoq balalı babalardır. Keçenlerde Seitumerovnıñ balası doğdı. Abdulmecit, 2020 senesi saban ayında teqif etilgen, 17 ve 14 senege maküm etilgen Bağçasaraydan süyasiy mabüsler olğan Osman ve Seitumer Seitumerovnıñ doğmuş qardaşıdır.
Terrorcılıqta qabaatlanıp tevqif etilgen başqa qırımtatarlarnı destek etici numayışlarda bütün altı Bağçasaray faalcisini bir qaç kere tuttılar.
Nimetulayev ve Mustafayevni bir qaç künge tevqif ettiler. İşğalciler, "vatandaşlarnıñ kütleviy bulunmalarınen içtimaiy nizamnı bozğanı içün" Yakubovğa 10 biñ rublelik para cezasını berdiler. Umerov ise mahsus tutun müessisesinde bir qaç kün keçirdi ve "FV ya da telükesi vaqtında qaidelerni riayet etmeme aqqında" aynı maddege mücibi para cezasını ödedi.
2023 senesi berim ayında "UFSBniñ ayrıca müim meseleler üyken taqiqatçıcı" Vitaliy Vlasov Yakubovğa ve davanıñ başqa iştirakçisiniñ apayı Feride Halilovağa aqaylarınen körüşmege izin bermedi. Beşinci Bağçasaray gruppasınıñ iştirakçileriniñ apayları aynı rednamelerni aldılar.
Hizb ut-Tahrir islâm fırqası sadece Rusiyede terrorcı bir teşkilât olaraq tanındı, çünki bu teşkilâtnıñ azaları, musulmanlarğa repressiyalar sebebinden muntazam tarzda işğal akimiyetini tenqit ete ediler. Aynı zamanda Hiz ut-Tahrir dünyanıñ ülkeleriniñ çoqusında ve Ukrainada serbest şekilde faal ete.
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