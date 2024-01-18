"Hizb ut-Tahrir davası"nıñ beşinci Bağçasaray gruppası aqqında ne bilemiz

2023 senesi arman ayınıñ 24-ünde rus quvetçileri, qırımtatar Ruslan Asanov, Seydamet Mustafayev, Remzi Nemetulayev, Abdulmecit Seitumerov, Amethan Umerov ve Eldar Yakubovnıñ evlerini tinteler.

Beş adam, cemaat faalcileri ve çoq balalı babalardır. Keçenlerde Seitumerovnıñ balası doğdı. Abdulmecit, 2020 senesi saban ayında teqif etilgen, 17 ve 14 senege maküm etilgen Bağçasaraydan süyasiy mabüsler olğan Osman ve Seitumer Seitumerovnıñ doğmuş qardaşıdır.

Terrorcılıqta qabaatlanıp tevqif etilgen başqa qırımtatarlarnı destek etici numayışlarda bütün altı Bağçasaray faalcisini bir qaç kere tuttılar.

Nimetulayev ve Mustafayevni bir qaç künge tevqif ettiler. İşğalciler, "vatandaşlarnıñ kütleviy bulunmalarınen içtimaiy nizamnı bozğanı içün" Yakubovğa 10 biñ rublelik para cezasını berdiler. Umerov ise mahsus tutun müessisesinde bir qaç kün keçirdi ve "FV ya da telükesi vaqtında qaidelerni riayet etmeme aqqında" aynı maddege mücibi para cezasını ödedi.

2023 senesi berim ayında "UFSBniñ ayrıca müim meseleler üyken taqiqatçıcı" Vitaliy Vlasov Yakubovğa ve davanıñ başqa iştirakçisiniñ apayı Feride Halilovağa aqaylarınen körüşmege izin bermedi. Beşinci Bağçasaray gruppasınıñ iştirakçileriniñ apayları aynı rednamelerni aldılar.