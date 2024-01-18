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Російська армія атакувала Тягинку на Херсонщині: поранені двоє людей
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Російська армія атакувала Тягинку на Херсонщині: поранені двоє людей

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Херсонщина, обстріли РФ, пошкоджені будинки
Пошкоджені внаслідок російських обстрілів будинки, Херсонщина, листопад 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

Вночі 18 січня російські військові обстріляли Тягинку Херсонської області. Поранені двоє людей.

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.

У повідомленні обласної військової адміністрації йдеться, що постраждали 44-річний та 33-річний чоловіки. Їх доправили до медичного закладу. Наразі лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що армія РФ упродовж доби з різних видів озброєння 116 разів обстріляла територію Херсонської області. Внаслідок російської збройної агресії загинули дві людини, ще семеро — поранені.

Що відомо про обстріли Херсонщини 17 січня 2024 року

Російські війська протягом доби з артилерії обстріляли Херсон та Антонівку. Також з авіації вдарили по Червоному Маяку, Зміївці та Тягинці на Херсонщині.

Армія РФ кілька разів за добу била по Херсону. Обстрілювала Дніпровський район міста. Через це у місті виникли перебої з електрикою. Згодом керівник МВА повідомив, що у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів РФ загинули двоє людей, ще одна — отримала поранення.

Війська РФ атакували Ромашкове на Херсонщині. Внаслідок обстрілів загорілось гаражне приміщення та автівка. Постраждала 81-річна місцева жителька. У неї – вибухова травма та контузія. Травмованій надали меддопомогу на місці.

Російська армія вдарила по Бериславу на Херсонщині. Троє поранених: подружжя та чоловік. Усім надали медичну допомогу.

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