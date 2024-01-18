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На прикордонні Чернігівщини посилять режим контролю за пересуванням цивільних
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На прикордонні Чернігівщини посилять режим контролю за пересуванням цивільних

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На прикордонні Чернігівщини посилять режим контролю за пересуванням цивільних
ФОТО: Gettyimages, ілюстративне

У п'ятикілометровій зоні прикордоння Чернігівщини посилять режим контролю за пересуванням цивільних задля безпеки місцевих жителів.

Відповідне рішення прийняли 18 січня на Раді оборони Чернігівської області, повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.

Нагадаємо, 10 січня, близько 5 години ранку у Семенівській громаді російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто із цивільним чоловіком. Загиблий був 1961 року народження. Він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.

Цю інформацію Суспільному підтвердив начальник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко.

Також під час брифінгу 17 січня він повідомив, що у Семенівській громаді на Чернігівщині хочуть обмежити для цивільних рух дорогою, де 10 січня російська ДРГ розстріляла авто з жителем села Костобобрів. Мова про дорогу між селами Грем’ячка і Леонівка.

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