У Семенівській громаді на Чернігівщині хочуть обмежити для цивільних рух дорогою, де 10 січня російська ДРГ розстріляла авто з жителем села Костобобрів. Мова про дорогу між селами Грем’ячка і Леонівка.

Про це розповів начальник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко під час брифінгу 17 січня.

"Ці питання ми обговорювали раніше з військовими. Я скажу вам відверто, ми обговорювали, що треба закривати цю зону. Щоб ми бачили перше, не кожна людина має доступ до прикордоння, бо в першу чергу, це наша безпека, безпека військових. Друге, ми розуміємо, що повинні обмежувати у форматі захисту людей, які попри небезпеку хочуть все ж таки потрапити до цієї зони. На сьогодні державою визначена зона на якій буде обмежене пересування", — каже Сергієнко.

З його слів, після розстрілу цивільного чоловіка, його тіло не могли евакуювати протягом шести годин.

"Висіли дрони й постійно проводився обстріл. Тобто забрати тіло людини було неможливо".

Нагадаємо, загиблий цивільний чоловік Віктор Тупиця — 1961 року народження, працював водієм шкільного автобуса. 10 січня близько п'ятої години ранку він повертався додому з Семенівки, куди перед цим відвіз свою дитину на автобус.

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