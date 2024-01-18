В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки 17 січня

Кількість людей, що постраждали внаслідок атаки Одеси вночі 17 січня, зросла з трьох до п’яти.

Про це 18 січня повідомили в Одеській міській раді.

Четверо з них перебувають у лікарні. У одного — осколкове поранення, у трьох — посттравматичний синдром.

17 січня було відомо про трьох травмованих внаслідок атаки. Це 62-річний чоловік та дві жінки — 1955 та 1995 років народження.

Що відомо про атаку РФ по Одесі 17 січня:

Вночі 17 січня російська армія атакувала Одесі безпілотниками. Над регіоном збили 11 дронів. Переважна їхня більшість впала у воду, але уламки кількох влучили в цивільні об'єкти.

Внаслідок атаки поранення отримали троє людей: один чоловік перебуває у лікарні, двоє жінок лікується вдома.

Через атаку пошкодило тепломережі, без опалення залишилось 58 будинків. Увечері 17 січня тепло повернули в усі будинки, окрім того, що на вул. Армійська 8/4, він зазнав найбільших ушкоджень.

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