В Одесі прооперували однорічну дитину з рідкісною аномалією серця

В Одеській обласній дитячій лікарні прооперували однорічну дитину, у якої виявили рідкісну аномалію — трьохпередсердне серце.

Про це 18 січня повідомили на Facebook-сторінці обласної лікарні.

Як зазначили в лікарні, вірогідність такої аномалії розвитку серця зустрічається у 0,1% від інших вроджених вад розвитку серця. Тривалість життя дітей з таким діагнозом є короткою — від 2-3 місяців до 1-2 років.

"Трьохпередсердне серце — це аномалія розвитку, при якій в лівому передсерді знаходиться аномальна мембрана. Вона розділяє передсердя на дві камери", — йдеться у повідомленні.

Хлопчика, якого прооперували, звати Андрій. Його мати побачила, що він поводився мляво та мав задишку, тому й звернулась до лікарів. Наразі дитина здорова.

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