Учасник російсько-української війни Сергій Фабрика з Кіровоградської області навчає тактиці ведення бою і самозахисту. Двічі поранений – під час АТО та повномасштабного вторгнення – військовий ветеран хоче, щоб якомога більше людей в Україні вміли тримати зброю в руках і могли стати на захист держави.

Сергій Фабрика – учасник антитерористичної операції у 2014-15 роках. Брав участь в боях під Горлівкою та Дебальцевим Донецької області. У 2017 році створив громадську організацію "Військово-патріотичний центр тактичної підготовки Сова". За власні гроші купив військове спорядження та зброю. Навчає всіх охочих.

"Мені це подобається, відволікає від власних болячок. Я після першого поранення завдяки страйкболу набув знову бойових навичок, і це дало мені можливість ще раз стати на захист своєї країни".

Маючи другу групу інвалідності, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року вдруге став на захист України.

"Живемо удвох із сином, якому на 24 лютого було 13 років. Я його залишив і пішов до Збройних Сил, багато чув: "От дурне, дитину покинув". Питання в тому, що було б зі мною та з дитиною, якби росіяни дійшли сюди?"

У 2022 році отримав поранення в Миколаївській області, після якого дев'ять місяців провів у шпиталях.

"Був поломаний хребет, в трьох місцях розкришений. Попав під бомбардувальник, хлопці відкопали із воронки. Після шпиталю повернувся і знов – страйкбол".

Сергій Фабрика влаштовує військово-патріотичні ігри. Фото: Суспільне Кропивницький

У проведеннях військово-патріотичних ігор Сергію Фабриці допомагає його 15-річний син Володимир.

"Я вмію влучно стріляти, вмію досить добре переміщатися, ховатися теж добре вмію, придумати ті ж самі плани – це досить важливо – теж вмію," – розповів хлопець.

Тактиці ведення бою в центрі навчають з десяти років.