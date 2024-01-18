На Кіровоградщині без електрики залишаються майже 300 споживачів

У Кіровоградській області через заледеніння електричних дротів та, як наслідок, падіння опор без електропостачання залишається майже 300 споживачів. Повідомили в міненерго.
За інформацією голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, нині енергетики завершують відновлення електропостачання до семи населених пунктів Кропивницького району.
Ожеледь на повітряних лініях електропередач утворилась діаметром 6-9 сантиметрів, розповіла речниця підприємства "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко. Такі величини за період спостережень із 1945 року не фіксувалися.
За її словами, енергетики працюють по 12 годин. Ремонт мереж, пошкоджених внаслідок обмерзання й снігопаду, триває з 8 січня.