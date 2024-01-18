Франція щомісяця постачатиме Україні по пів сотні авіабомб AASM — Лекорню

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив про постачання Україні по 50 авіабомб AASM на місяць.

Про це посадовець повідомив у інтерв'ю виданню Le Parisien.

За словами Лекорню, відповідні авіаційні бомби будуть адаптовані під українські винищувачі радянського виробництва.

"Дуже важливий момент — ми почнемо постачати авіабомби AASM. Нам вдалося адаптувати їх під радянські літаки "МіГ" і "Сухий". Постачатимемо по 50 бомб на місяць протягом усього 2024 року, починаючи з січня", — зазначив міністр.

Окрім цього, вказав посадовець, з лютого Франція почне надавати Україні по 3 000 артилерійських снарядів на місяць, а не 2 000, як було раніше.

Лекорню також розповів, що Франція виготовить 78 самохідних артилерійських установок Caesar для потреб української армії.

AASM Hammer — це авіабомба, яка має комплект крил, що збільшує дальність польоту та покращує точність. Існує декілька варіантів таких бомб на базі 250-кілгорамової Mk 82 або 1-тонної BLU 109 чи Mk 8. Заявлена дальність бомби-ракети становить понад 70 кілометрів, але це залежить від висоти пуску.