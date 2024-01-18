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На Тернопільщині почали реставрувати римо-католицький костел
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На Тернопільщині почали реставрувати римо-католицький костел

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Римо-католицький костел Пресвятої Трійці в Підгайцях
Римо-католицький костел в Підгайцях. Фото: Підгаєцька МР

У римо-католицькому костелі Пресвятої Трійці в Підгайцях на Тернопільщині розпочали перші підготовчі роботи з реставрації.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі міський голова Підгайців Ігор Мерена.

Підготовчі роботи з реставрації римо-католицького костелу
Підготовчі роботи з реставрації. Фото: Підгаєцька МР

У дописі йдеться, що завершують виготовляти проєктну документацію. Вже почали розчищати територію. Наступний етап — перекриття основної частини даху.

Римо-католицький костел Пресвятої Трійці в Підгайцях на Тернопільщині
Римо-католицький костел Пресвятої Трійці в Підгайцях. Фото: Підгаєцька МР

"Римо-католицький костел упродовж багатьох століть свого існування пережив багато буремних подій і зазнав не одного руйнівного впливу. Колись величний та монументальний храм сьогодні руїною сумно височіє при в'їзді в наше місто. Докладаємо зусиль, щоб його врятувати", — написав міський голова.

Робітники розчищають територію римо-католицького костелу в Підгайцях
Робітники розчищають територію римо-католицького костелу. Фото: Підгаєцька МР

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