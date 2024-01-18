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Рух через КПП "Дякове" для вантажівок ускладнений через блокування на території Румунії — ДПСУ
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Рух через КПП "Дякове" для вантажівок ускладнений через блокування на території Румунії — ДПСУ

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Рух через КПП &quot;Дякове&quot; для вантажівок ускладнений через блокування на території Румунії — ДПСУ
Фото: Ольга Галіцина / Суспільне Чернівці

Рух через пункт пропуску "Дякове" на Закарпатті ускладнений для вантажівок через блокування напрямку на території Румунії.

Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби України.

За інформацією ДПСУ, о 10.30 учасники акції перекрили проїзд автошляхом до кордону великою сільськогосподарською технікою. Прикордонники України здійснюють взаємодію з румунськими колегами,  щодо подальших пропускних операцій для вантажівок.

"За наявною інформацією значної черги з вантажних транспортних засобів на території Румунії в напрямку України поки не відмічається. В пункті пропуску "Дякове" для вантажних транспортних засобів на виїзд з України діє Є-черга. На даний час в ній зареєстровано близько 600 автомобілів", — йдеться в повідомленні.

Рух на в’їзд з України вантажівок румунська сторона тимчасово призупинила з метою недопущення блокування проїзду інших категорій транспорту. Також на даний час здійснюється пропуск вантажівок, які прямують на територію України. Проте ускладнення руху може виникнути в обох напрямках.

За інформацією ДПСУ, пропуск легкових автомобілів та пасажирських автобусів здійснюється у звичайному режимі.

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