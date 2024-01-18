Румунські фермери продовжують блокувати рух вантажівок до пунктів пропуску "Сірет-Порубне" та "Вікову-де-Сус–Красноїльськ" на кордонах Буковини, та "Халмеу-Дякове" на Закарпатті.

Про це Суспільному повідомив офіцер пресслужби Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік.

Станом на 8:00 18 січня в електронній черзі на перетин кордону через "Порубне" зареєструвалися 1450 вантажівок. На пункті пропуску "Красноїльськ" "жива" черга з вантажівок зросла до 70 авто.

Легкові автомобілі, пасажирські автобуси та пішоходів на обох КПП пропускають у звичному режимі.

З 17 січня протестувальники пропускають вантажівки, які прямують з Румунії до України. Кордон перетинають по 10-12 авто. Так через пункт пропуску "Порубне" в Україну заїхали 145 вантажівок, а через пункт пропуску "Красноїльськ" — 27, каже Костянтин Ліснік.

Також вранці 18 січня заблокували пункт "Халмеу-Дякове", де межують Румунія і Закарпатська область. Нині виїзд з України вантажівками тимчасово призупинений, аби не блокувати проїзд легкових авто. Терміни проведення блокади невідомі.

Коли румунські фермери можуть припинити блокаду

Протести фермерів можуть завершитися за декілька днів. Про це в інтерв'ю румунського телеканалу Antena 3 розповів прем'єр-міністр Румунії Йон-Марчел Чолаку.

За його словами, майже усі питання з фермерами вирішили. Вважає, що протести у країні виправдані через "накопичене розчарування".

"У нас була пандемія, енергетична криза, війна. Був приплив товарів з України на територію Румунії. Торік фермери купували матеріально-технічне забезпечення за дуже дорого, навесні воно подешевшало, і ціна на сільськогосподарську продукцію зросла", — сказав Чолаку.

15 січня Суспільне Чернівці було у румунському селі Сірет й показувало протест тамтешніх фермерів:

Що відомо про блокування кордону

З 13 січня румунські фермери блокували рух вантажівок на румунсько-українському кордоні. Фермери перебували на відстані від кордону й блокували дорогу, яка веде до пункту пропуску "Порубне-Сірет".

Блокування тривало від 5 до 9 годин. Це могло ускладнити виїзд та в'їзд транспорту в Україну.

15 січня фермери також почали блокування руху вантажівок до пункту пропуску "Вікову-де-Сус–Красноїльськ".

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