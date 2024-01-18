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18 січня на Львівщині прощаються із шістьма військовими
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18 січня на Львівщині прощаються із шістьма військовими

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18 січня на Львівщині прощаються із шістьма військовими
Прощання із військовими у Львові, світлина ілюстративна. Фото: Роман Балук

Сьогодні, 18 січня, на Львівщині поховають шістьох військових. Ростислав Шумський, Тарас Шкарапа, Володимир Дубів, Адам Гломб, Андрій Філарет й Ігор Бережницький загинули на російсько-українській війні.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Ростислав Шумський — мешканець села Черниця Розвадівської громади.

Ростислав Шумський
Ростислав Шумський. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Був гранатометником 421 окремого стрілецького батальйону військової частини А4832. Ростислав Шумський загинув 14 січня біля села Калинівка Бахмутського району Донецької області.

Тарас Шкарапа мешкав у Миколаєві.

Тарас Шкарапа
Тарас Шкарапа. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Був солдатом і навідником десантно-штурмового батальйону військової частини А0224. Тарас Шкарпа був поранений біля міста Мар'їнка Донецької області. Помер 15 січня у військовому шпиталі Одеси.

Володимир Дубів жив у Червонограді.

Володимир Дубів
Володимир Дубів. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Служив у військовій частині А0998. Воював на Донеччині, де й загинув. Володимиру Дубіву було 33 роки.

Адам Гломб — львів'янин.

Адам Гломб
Адам Гломб. Фото: пресслужба Львівської ОВА

На початку повномасштабного вторгнення РФ повернувся з-за кордону й долучився до 5 прикордонного загону Східного регіонального управління ДПСУ. Був поранений на Донеччині, але згодом повернувся на фронт. В Адама Гломба залишились мама, брат і три сестри.

Андрій Філарет — львів'янин.

Андрій Філарет.
Андрій Філарет. Фото: пресслужба Львівської ОВА

З початком повномасштабного вторгнення РФ доєднався до ЗСУ. Виконував бойові завдання в складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. В Андрія Філарета залишилися батьки, дружина й доньки.

Ігор Бережницький мешкав у Дрогобичі.

Ігор Бережницький
Ігор Бережницький. Фото: пресслужба Львівської ОВА

До війська долучився у січні 2023 року. Пройшов навчання в Німеччині, воював у складі однієї з окремих десантно-штурмових бригад ЗСУ. Ігор Бережницький загинув 1 січня внаслідок осколкового поранення. Йому було 30 років. У нього залишилася дружина, донька та батьки.

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