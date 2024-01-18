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Загиблому Дмитру Садовому з Вінниччини просять присвоїти звання Героя України
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Загиблому Дмитру Садовому з Вінниччини просять присвоїти звання Героя України

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Дмитро Садовий
Дмитро Садовий. Фото Анни Садової

Загиблому Дмитру Садовому з Вінниччини просять присвоїти звання Героя України. Відповідну петицію на сайті президента зареєструвала донька полеглого оборонця Анна Садова.

Дмитро Садовий (1985 року народження) був мешканцем міста Бар. Служив солдатом 2 кулеметного відділення кулеметного взводу 2 стрілецької роти військової частини А4038. Загинув оборонець 29 грудня 2022 року біля Авдіївки на Донеччині під час штурму росіянами українських позицій мінометним обстрілом, атакою з повітря дронами та стрілецького бою.

"Мій батько, Садовий Дмитро Миколайович, героїчно загинув, тримаючи оборону до кінця та даючи відсіч, дивлячись смерті в очі, знаючи, що віддасть життя, він виконав свій обовʼязок заради нас, нашої безпеки та майбутнього нашої країни. Ми повинні памʼятати про неймовірно високу ціну свободи та про тих, хто до останнього її виборював. Його подвиг написаний кровʼю в історії нашої країни", — написала Анна Садова.

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