Мати загиблого оборонця з Вінниччини Андрія Ротаря — 73-річна Лідія Тульчій — віддала на потреби захисників 100 тисяч гривень. Гроші жінка отримала як компенсацію від держави за полеглого сина. Про це вона розповіла Суспільному.

Андрій Ротар (1972 року народження) був мешканцем селища Демківське Тростянецької громади. Мобілізували його на початку серпня 2022. Разом з п’ятьма мешканцями громади він потрапив до складу 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Воював у Пісках на Донеччині.

23 серпня 2022 Андрій Ротар отримав поранення. Літаком чоловіка доправили у Київ. Там, розповіла Лідія Тульчій, синові зробили дві операції. Лікарі боролися за життя захисника 11 днів. 4 вересня від отриманих у бою травм Андрій Ротар помер.

Фото: Тростянецька селищна територіальна громада

100 тисяч гривень, які Лідія Тульчій отримала від держави, вона передала ГО "Учасники АТО "Патріот". За них попросила придбати дрони для українських військових.

"Це вислали за нього ці гроші, а я кажу: "Вони мені непотрібні. Я віддам у Тростянці сільській раді". І я віддала. Я кажу: "Нащо мені ці гроші, якщо у мене дитини немає і нікого немає?". У мене лишилися три собаки й три котики. Мені пенсії вистачить", — сказала Лідія Тульчій.

Про сина жінка розповіла, що він був добрий, слухняний, працьовитий. У пам'ять про нього й вирішила, каже, допомогти захисникам.

"Бачила, що президент вручав батькам загиблих зірки. Та й думаю, хай би мені була та пам'ятка, та зірка, я б з нею ходила й думала, що це я з ним ходжу".