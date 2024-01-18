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В Італії проводять масштабну антимафіозну операцію — ANSA
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В Італії проводять масштабну антимафіозну операцію — ANSA

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Італія
Італійська поліція. Ілюстративне фото: Polizia di Stato

В Італії триває масштабна антимафіозна операція під назвою "Oleandro". Заходи, які проводять правоохоронці проходять на Сицилії, у Кампанії, Тоскані та Фріулі-Венеція-Джулії.

Про це повідомляє ANSA.

"Понад 120 фінансистів з командування провінції Катанія виконують ордер про арешт, виданий слідчим суддею столиці Етна на запит управління по боротьбі з мафією щодо 15 підозрюваних", — йдеться у повідомленні.

Загалом підозрюваних — 26 осіб, які, ймовірно, причетні до торгівлі наркотиками, відмиванню грошей та лихварстві.

У листопаді 2021 року поліція Італії затримала понад сотню людей у межах розслідування діяльності мафіозного угрупування "Ндрангета".

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