В Італії проводять масштабну антимафіозну операцію — ANSA

В Італії триває масштабна антимафіозна операція під назвою "Oleandro". Заходи, які проводять правоохоронці проходять на Сицилії, у Кампанії, Тоскані та Фріулі-Венеція-Джулії.

Про це повідомляє ANSA.

"Понад 120 фінансистів з командування провінції Катанія виконують ордер про арешт, виданий слідчим суддею столиці Етна на запит управління по боротьбі з мафією щодо 15 підозрюваних", — йдеться у повідомленні.

Загалом підозрюваних — 26 осіб, які, ймовірно, причетні до торгівлі наркотиками, відмиванню грошей та лихварстві.

У листопаді 2021 року поліція Італії затримала понад сотню людей у межах розслідування діяльності мафіозного угрупування "Ндрангета".