До кадрового резерву для державної служби на деокупованих територіях України, у тому числі у Криму, готові приєднатися 2 331 людина.

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Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на своєму офіційному каналі у Telegram.

"За останніми даними, до кадрового резерву для державної служби на деокупованих територіях готові приєднатися 2331 особа. З них 2132 – вже зараховано. Серед кандидатів більшість – чоловіки. Вони подали 1329 анкет. Жінки відправили 1002 анкети", — йдеться у повідомленні.

Експериментальний проєкт щодо створення кадрового резерву для деокупованих територій передбачає підвищення кваліфікації українців, які виявили бажання працювати на ДОТ у держорганах та військових адміністраціях та мають необхідну освіту.

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