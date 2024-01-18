İşğalden azat etilecek topraqlarda, şu cümleden Qırımda, devlet hızmetinde çalışacaq hadım yedegine 2 331 insan qatılmağa azır.
Telegramda resmiy kanalında Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ reintegrtasiya meseleleri nazirligi bu aqqında haber berdi.
"Soñ bilgilerde köre, işğalden azat etilecek topraqlarda devlet hızmetinde çalışacaq hadım yedegine 2 331 insan qatılmağa azır. Olardan 2132 endi alındı. Namzetler arasında çoqusı erkeklerdir. Olar 1329 anekta toldurıp yolladılar. Qadınlar ise 1002 ankete yolladılar", — dep bildirildi.
İşğalden azat etilecek topraqlar içün hadimler yedegini yaratmağa dair deñev leyhasına köre, İAETdaki devlet organlarında ve arbiy memuriyetlerde çalışmağa istegini bildirgen ve kerekli tasilge saip olğan ukrainalılar ihtisasını arttırmalılar.
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