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Операція ГУР: джерела підтвердили атаку на об'єкт у Ленінградській області РФ
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Операція ГУР: джерела підтвердили атаку на об'єкт у Ленінградській області РФ

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Безпілотник
Безпілотник. Фото: Міністерство оборони України

Українські безпілотники атакували об'єкти у Ленінградській області Росії — влучання по цілях. Операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

"Це – операція ГУР із залученням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях. Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області – у зоні досяжності українських сил", — повідомив співрозмовник.

Раніше Міноборони РФ повідомило про збиття двох нібито українських дронів літакового типу над Московською та ленінградською областями.

Телеграм-канал "База" повідомив, що ЗСУ намагалися атакувати дронами-камікадзе морський порт у Ленінградській області.

Нібито було запущено три безпілотники: два з них були придушені силами РЕБ і впали до Фінської затоки, ще один був збитий над територією нафтоналивного термінала близько 01:30 ночі.

За даними "Бази", безпілотники були запущені з боку України та пролетіли через Брянську, Смоленську, Тверську та Новгородську області.

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