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У Росії заявили про збиття 10 ракет над Бєлгородом і дронів під Москвою і Санкт-Петербургом
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У Росії заявили про збиття 10 ракет над Бєлгородом і дронів під Москвою і Санкт-Петербургом

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Фото ілюстративне: Повітряне командування Центр

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про збиття силами ППО 10 ракет під час ранкової повітряної тривоги в місті. У Міноборони Росії заявили про знищення "українських дронів" у Московській та Ленінградській областях.

Гладков повідомив, що результаті роботи російської ППО є поранені та пошкодження житлових будинків і ЛЕП.

"Після відбиття засобами ППО повітряної атаки ЗСУ є одна постраждала — у жінки осколкове поранення правого колінного суглоба. Бригадою швидкої її доставляють у міську лікарню № 2 міста Бєлгорода", — написав Гладков.

Він також заявив, що у селі М'ясоїдове та Терезівка різні пошкодження виявлено у чотирьох приватних домоволодіннях — пошкоджений дах, вибиті вікна, пошкоджені та зруйновані гаражі. Також пошкоджено лінії електро- та газопостачання.

Міноборони РФ повідомило про збиття двох нібито українських дронів літакового типу над Московською та ленінградською областями.

Телеграм-канал "База" повідомив, що ЗСУ намагалися атакувати дронами-камікадзе морський порт у Ленінградській області.

Нібито було запущено три безпілотники: два з них були придушені силами РЕБ і впали до Фінської затоки, ще один був збитий над територією нафтоналивного термінала близько 01:30 ночі.

За словами джерел, уламки дрона впали на відкритій території одного з елеваторних майданчиків порту між резервуарами з мазутом. Після падіння дрон вибухнув, внаслідок чого почалася пожежа. Площа горіння становила 130 квадратних метрів.

За даними "Бази", безпілотники були запущені з боку України та пролетіли через Брянську, Смоленську, Тверську та Новгородську області.

Про постраждалих не повідомляють.

Місцеве видання 47news з посиланням на представника наливного термінала повідомило, що підприємство працює у штатному режимі: "Загоряння не було, постраждалих немає, обладнання не пошкоджене".

Видання зазначає, що за попередніми даними, розмах крил збитого безпілотника близько шести метрів. Апарат оснащений поршневим двигуном внутрішнього згоряння. Дрон міг нести заряд потужністю до 3 кілограмів у тротиловому еквіваленті.

Що відомо про атаки безпілотників на Москву

У ніч проти 1 серпня 2023 року в Москві та області прогриміли вибухи. В одну із веж ділового центру "Москва-Сіті" влучив безпілотник. У Держдепі заявили, що США не заохочують завдання ударів за межами України та не допомагають їх здійснювати, проте залишають за Україною право самостійно вирішувати, "як саме вести цю війну". У Євросоюзі заявили, що заяви Кремля не викликають довіри.

Згодом, 6 серпня 2023 року, міський голова Москви Сергій Собянін заявив, що російські ППО збили безпілотник на підльоті до міста. Міноборони РФ додали, що російські ЗС нібито зірвали спробу Києва атакувати цілі на території Московської області. У відомстві додали, що жертв і руйнувань немає.

Тоді ж у московському аеропорту "Внуково" через загрозу атаки безпілотників були затримані низка рейсів на виліт та приліт. Деякі літаки також були перенаправлені в інші аеропорти.

У ніч проти 9 серпня 2023 року Москву знову намагалися атакувати два дрони. За словами Собяніна, їх збили на околицях міста.

22 серпня 2023 року, Москву також атакували безпілотники. Як повідомив мер російської столиці Сергій Собянін, збили два ударні дрони у Підмосков'ї. Це підтвердили й у Міноборони РФ. Там повідомили, що вночі над Московською областю та Брянщиною знищили безпілотники.

23 серпня 2023 року відбулася атака безпілотників на Москву. За даними Міноборони Росії, два безпілотники збила ППО, третій поцілив у будівлю комплексу Москва-Сіті.

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