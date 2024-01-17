У Росії партизани влаштували підпал та паралізували рух на залізниці — ГУР

У трьох областях Росії представники руху опору спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах і паралізували рух поїздів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ. Події відбулись у районах міст Саратов, Ярославль та Дзержинськ Нижньогородської області", — йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що у результаті рух на цих залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований.