У Полтаві прощалися із Тимофієм Бакаровим та Владиславом Шаповаловим

18 січня у Свято-Успенському соборі Полтави прощаються із загиблими військовими Тимофієм Бакаровим та Владиславом Шаповаловим. Чоловіки проживали у Полтавському та Лубенському районах.
Попрощатися з воїнами прийшли їхні рідні та знайомі. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка перебуває на місці прощання.
Молодший сержант Тимофій Бакаров проживав в Оржиці Лубенського району. Чоловікові було 30 років. Він був командиром аеромобільного відділення.
Тимофій загинув 11 серпня 2023-го. Це сталося в районі села Роботине Запорізької області внаслідок мінометного обстрілу. Про це повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення Полтавського міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Військовому було 30 років.
Загиблий Владислав Шаповалов
Солдат Владислав Шаповалов з Полтави був стрільцем-помічником аеромобільного батальйону. Чоловік загинув 12 січня 2024-го року на Донеччині внаслідок атаки дрона. Військовослужбовцю було 28 років.
Поховали обидвох воїнів на Затуринському кладовищі,що біля Полтави.
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