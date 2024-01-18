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У Полтаві прощалися із Тимофієм Бакаровим та Владиславом Шаповаловим
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У Полтаві прощалися із Тимофієм Бакаровим та Владиславом Шаповаловим

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18 січня у Свято-Успенському соборі Полтави прощаються із загиблими військовими Тимофієм Бакаровим та Владиславом Шаповаловим. Чоловіки проживали у Полтавському та Лубенському районах.

Попрощатися з воїнами прийшли їхні рідні та знайомі. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка перебуває на місці прощання.

У Полтаві прощаються із Тимофієм Бакаровим та Владиславом Шаповаловим
Прощання із Тимофієм Бакаровим та Владиславом Шаповаловим. Фото: Суспільне Полтава

Молодший сержант Тимофій Бакаров проживав в Оржиці Лубенського району. Чоловікові було 30 років. Він був командиром аеромобільного відділення.

У Полтаві прощаються із Тимофієм Бакаровим
Портрет Тимофія Бакарова. Фото: Суспільне Полтава

Тимофій загинув 11 серпня 2023-го. Це сталося в районі села Роботине Запорізької області внаслідок мінометного обстрілу. Про це повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення Полтавського міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Військовому було 30 років.

Загиблий Владислав Шаповалов

У Полтаві прощаються із Владиславом Шаповаловим
Портрет Владислава Шаповалова. Фото: Суспільне Полтава

Солдат Владислав Шаповалов з Полтави був стрільцем-помічником аеромобільного батальйону. Чоловік загинув 12 січня 2024-го року на Донеччині внаслідок атаки дрона. Військовослужбовцю було 28 років.

Поховали обидвох воїнів на Затуринському кладовищі,що біля Полтави.

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