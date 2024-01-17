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У Полтаві прощалися з військовослужбовцем Володимиром Дубовиком
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Полтаві прощалися з військовослужбовцем Володимиром Дубовиком

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17 січня у Свято-Успенському соборі ПЦУ у Полтаві прощалися з бійцем ЗСУ Володимиром Дубовиком. Чоловік отримав поранення на Донеччині, а згодом помер у лікарні міста Дніпро.

Віддати шану полеглому на війні прийшли рідні, друзі та побратими. Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця прощання.

У Полтаві прощаються з військовослужбовцем Володимиром Дубовиком
Портрет Володимира Дубовика. Фото: Суспільне Полтава

Старший солдат Володимир Дубовик проживав у Полтаві. На війні був водієм мінометного взводу, повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення Полтавського міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Як розповіла Суспільному подруга полеглого Любов Загреба, на початку повномасштабного вторгнення воїн служив у складі тероборони.

У Полтаві прощаються з Володимиром Дубовиком
Прощання з Володимиром Дубовиком. Фото: Суспільне Полтава

На Донеччині чоловік отримав поранення внаслідок мінометного обстрілу та помер 10 січня у лікарні міста Дніпро. Військовослужбовцю було 38 років.

У Володимира Дубовика залишилися дружина та двоє дітей. Поховали полеглого на кладовищі у селі Затурине Полтавської громади, розповіла подруга воїна Любов Загреба.

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